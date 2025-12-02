Скидки
Названы звёзды недели в НХЛ. Одноклубник Овечкина вошёл в топ-3

Комментарии

Национальная хоккейная лига объявила имена трёх главных звёзд игровой недели в регулярном чемпионате.

Так, первой звездой недели стал 22-летний канадский нападающий «Даллас Старз» Уайатт Джонстон, набравший на минувшей неделе 9 (5+4) очков в четырёх матчах команды. По ходу встречи с «Оттавой Сенаторз» (6:1) он оформил хет-трик.

Второй звездой недели стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель. На его счету 8 (6+2) очков в четырёх играх. Третьей звездой признали вице-капитана «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона, в активе которого 8 (4+4) очков в четырёх встречах.

Восточную конференцию на данный момент возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 34 очка. На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш» (42).

