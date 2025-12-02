Скидки
Кросби обошёл Ягра по открывающим гостевым голам. Рекорд принадлежит Овечкину

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Раст, Манта) – 09:18     1:1 Фёрстер (Конечны, Зеграс) – 25:36 (pp)     1:2 Кросби (Раст, Карлссон) – 28:08 (pp)     1:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp)    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» гол забил Сидни Кросби. Кросби забросил свой 60-й гол, открывающий счёт в гостевых матчах, и обошёл Яромира Ягра (59), выйдя на третье место в истории НХЛ. Больше только у Александра Овечкина (73) и Бретта Халла (65).

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и 11 результативных передач.

