Кросби обошёл Ягра по открывающим гостевым голам. Рекорд принадлежит Овечкину

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» гол забил Сидни Кросби. Кросби забросил свой 60-й гол, открывающий счёт в гостевых матчах, и обошёл Яромира Ягра (59), выйдя на третье место в истории НХЛ. Больше только у Александра Овечкина (73) и Бретта Халла (65).

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и 11 результативных передач.