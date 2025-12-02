Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби обновил личный рекорд по количеству голкиперов, которым забивал в НХЛ

Кросби обновил личный рекорд по количеству голкиперов, которым забивал в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Раст, Манта) – 09:18     1:1 Фёрстер (Конечны, Зеграс) – 25:36 (pp)     1:2 Кросби (Раст, Карлссон) – 28:08 (pp)     1:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» два гола забил Сидни Кросби в ворота Даниэля Владаржа и довёл число голкиперов, которым он забрасывал, до 167. Больше только у Александра Овечкина (186), Яромира Ягра (178) и Патрика Марло (177).

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 11 результативных передач.

Материалы по теме
Противостояние Овечкина с Кросби — в прошлом. В НХЛ появляется новое крутое соперничество
Противостояние Овечкина с Кросби — в прошлом. В НХЛ появляется новое крутое соперничество
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android