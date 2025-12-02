Кросби обновил личный рекорд по количеству голкиперов, которым забивал в НХЛ
В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Раст, Манта) – 09:18 1:1 Фёрстер (Конечны, Зеграс) – 25:36 (pp) 1:2 Кросби (Раст, Карлссон) – 28:08 (pp) 1:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp)
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» два гола забил Сидни Кросби в ворота Даниэля Владаржа и довёл число голкиперов, которым он забрасывал, до 167. Больше только у Александра Овечкина (186), Яромира Ягра (178) и Патрика Марло (177).
В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 11 результативных передач.
