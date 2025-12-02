Скидки
Воронков мощным ударом нокаутировал канадского защитника во время драки в матче НХЛ

Комментарии

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хишир (Братт) – 01:26 (pp)     2:0 Палат (Грицюк) – 03:03     2:1 Матейчук (Койл, Проворов) – 09:54 (pp)     2:2 Монахан (Силлинджер, Веренски) – 21:28     2:3 Койл (Веренски, Вуд) – 46:40     2:4 Монахан (Лундестрём) – 47:14     3:4 Майер (Братт, Хишир) – 51:50 (pp)     3:5 Вуд (Койл) – 53:31    

В первом периоде российский нападающий Дмитрий Воронков подрался с канадский защитник Бренденом Диллоном. Воронков мощным ударом нокаутировал соперника. Канадский защитник не смог самостоятельно покинуть лёд после тяжелого удара.

Права на видео принадлежат НХЛ

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2.

В нынешнем сезоне Воронков принял участие в 26 матчах, в которых забил девять голов и сделал девять результативных передач.

Овечкин вновь забивает! Александр оформил 909-й гол в НХЛ, а ещё отдал чудо-ассист
Видео
Овечкин вновь забивает! Александр оформил 909-й гол в НХЛ, а ещё отдал чудо-ассист
