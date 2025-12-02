Воронков мощным ударом нокаутировал канадского защитника во время драки в матче НХЛ

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

В первом периоде российский нападающий Дмитрий Воронков подрался с канадский защитник Бренденом Диллоном. Воронков мощным ударом нокаутировал соперника. Канадский защитник не смог самостоятельно покинуть лёд после тяжелого удара.

Права на видео принадлежат НХЛ

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2.

В нынешнем сезоне Воронков принял участие в 26 матчах, в которых забил девять голов и сделал девять результативных передач.