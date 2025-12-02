«Коламбус» победил «Нью-Джерси». У Воронкова две драки, у Проворова и Грицюка передачи

В ночь с 1 на 2 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости оформили волевую победу со счётом 5:3, уступая 0:2 по ходу первого периода.

По одной результативной передаче оформили нападающий Арсений Грицюк («Дэвилз») и защитник Иван Проворов («Блю Джекетс»). Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков дважды поучаствовал в драках по ходу второго периода, нокаутировав соперника в первой и дважды опрокинув на лёд во второй. Его одноклубник нападающий Егор Чинахов очков не набрал.

Авторами заброшенных шайб стали Нико Хишир, Ондржей Палат и Тимо Майер в составе «Нью-Джерси», Дентон Матейчук, Шон Монахан (дубль), Чарли Койл и Майлз Вуд у гостей.