Дубль Кросби и два ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

В Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 5:1.

В составе победителей дублем отметился звёздный канадец Сидни Кросби. Ещё по разу отличились Брайан Раст, Томми Новак и Кевин Хейз. Российский форвард Евгений Малкин сделал два ассиста.

Единственную шайбу хозяев забросил Тайсон Фёрстер.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» сыграет в гостях с «Тампой», а «Филадельфия» примет «Баффало».