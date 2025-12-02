Дубль Кросби и два ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
В Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Раст, Манта) – 09:18 1:1 Фёрстер (Конечны, Зеграс) – 25:36 (pp) 1:2 Кросби (Раст, Карлссон) – 28:08 (pp) 1:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp) 1:4 Новак (Летанг, Малкин) – 53:52 (pp) 1:5 Хейз (Уозерспун) – 55:33
В составе победителей дублем отметился звёздный канадец Сидни Кросби. Ещё по разу отличились Брайан Раст, Томми Новак и Кевин Хейз. Российский форвард Евгений Малкин сделал два ассиста.
Единственную шайбу хозяев забросил Тайсон Фёрстер.
В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» сыграет в гостях с «Тампой», а «Филадельфия» примет «Баффало».
