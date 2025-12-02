«Баффало» обыграл «Виннипег» и ушёл с последнего места Востока НХЛ, опередив «Флориду»

В ночь с 1 на 2 декабря мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.
Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников очков не набрал, на его счету два броска в створ и три силовых приёма.
За «Баффало» забивали Джейсон Цукер, Боуэн Байрэм, Джош Норрис (дубль) и Алекс Так. Автором единственной шайбы «Виннипега» стал Кайл Коннор.
«Баффало» набрал 26 очков в 26 матчах и покинул последнюю строчку таблицы Восточной конференции НХЛ, опередив действующего чемпиона «Флориду Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
