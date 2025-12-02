Скидки
Главная Хоккей Новости

Баффало Сэйбрз — Виннипег Джетс, результат матча 2 декабря 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Баффало» обыграл «Виннипег» и ушёл с последнего места Востока НХЛ, опередив «Флориду»
Комментарии

В ночь с 1 на 2 декабря мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Цукер (Доун, Норрис) – 02:46 (pp)     2:0 Байрэм (Куинн, Тимминс) – 03:01     3:0 Норрис (Томпсон, Бенсон) – 14:54     3:1 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 31:26     4:1 Так (Доун) – 32:49     5:1 Норрис (Бенсон, Далин) – 40:41    

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников очков не набрал, на его счету два броска в створ и три силовых приёма.

За «Баффало» забивали Джейсон Цукер, Боуэн Байрэм, Джош Норрис (дубль) и Алекс Так. Автором единственной шайбы «Виннипега» стал Кайл Коннор.

«Баффало» набрал 26 очков в 26 матчах и покинул последнюю строчку таблицы Восточной конференции НХЛ, опередив действующего чемпиона «Флориду Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
