Кросби идёт по графику 55 голов за сезон, превышающему рекорд Овечкина и Горди Хоу
Звёздный канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отличился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» и улучшил свою статистику по голам в текущей регулярке.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Раст, Манта) – 09:18 1:1 Фёрстер (Конечны, Зеграс) – 25:36 (pp) 1:2 Кросби (Раст, Карлссон) – 28:08 (pp) 1:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp) 1:4 Новак (Летанг, Малкин) – 53:52 (pp) 1:5 Хейз (Уозерспун) – 55:33
Теперь на счету 38-летней звезды хоккея 18 голов и 11 результативных передач в 25 матчах. По данным сайта НХЛ, учитывая текущую результативность, Кросби идёт на курс к 55 голам в сезоне-2025/26. Рекорд по количеству голов в одном сезоне для игрока в возрасте 38 лет и старше — 44. Его разделяют Александр Овечкин (2024/25) и Горди Хоу (1968/69).
Напомним, сегодняшний матч «Питтсбург» выиграл со счётом 5:1.
Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном
