Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Сент-Луис Блюз — Анахайм Дакс, результат матча 2 декабря 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и передача защитника Павла Минтюкова принесли «Анахайму» победу над «Сент-Луисом»
Комментарии

В ночь с 1 на 2 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Мактавиш (Сеннеке) – 06:33     1:1 Кайру (Томас, Нейборс) – 06:53     1:2 Минтюков (Мур) – 10:24     1:3 Карлссон (Гудас, Минтюков) – 45:58     1:4 Крайдер (Карлссон) – 57:23    

В составе «Анахайма» победным голом и результативной передачей отметился российский защитник Павел Минтюков. Форвард «Блюз» Павел Бучневич очков не набрал.

Авторами остальных заброшенных шайб стали Мэйсон Мактавиш, Лео Карлссон и Крис Крайдер в пустые ворота (все — «Дакс»), а также Джордан Кайру в составе «Сент-Луиса».

Комментарии
