Гол и передача защитника Павла Минтюкова принесли «Анахайму» победу над «Сент-Луисом»

В ночь с 1 на 2 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе «Анахайма» победным голом и результативной передачей отметился российский защитник Павел Минтюков. Форвард «Блюз» Павел Бучневич очков не набрал.

Авторами остальных заброшенных шайб стали Мэйсон Мактавиш, Лео Карлссон и Крис Крайдер в пустые ворота (все — «Дакс»), а также Джордан Кайру в составе «Сент-Луиса».