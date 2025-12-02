Гол и передача защитника Павла Минтюкова принесли «Анахайму» победу над «Сент-Луисом»
В ночь с 1 на 2 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Мактавиш (Сеннеке) – 06:33 1:1 Кайру (Томас, Нейборс) – 06:53 1:2 Минтюков (Мур) – 10:24 1:3 Карлссон (Гудас, Минтюков) – 45:58 1:4 Крайдер (Карлссон) – 57:23
В составе «Анахайма» победным голом и результативной передачей отметился российский защитник Павел Минтюков. Форвард «Блюз» Павел Бучневич очков не набрал.
Авторами остальных заброшенных шайб стали Мэйсон Мактавиш, Лео Карлссон и Крис Крайдер в пустые ворота (все — «Дакс»), а также Джордан Кайру в составе «Сент-Луиса».
