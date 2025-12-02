Сидни Кросби побил редкое достижение Марка Мессье. Впереди — лишь Гретцки, Ягр и Фрэнсис

Звёздный канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отличился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» и стал автором очередного редкого достижения.

Кросби принял участие в своих 571-м и 572-м голах, которые выводили его команду вперёд, и обошёл Марка Мессье, выйдя на четвёртое место в истории НХЛ по этому показателю. Больше только у Уэйна Гретцки (742), Яромира Ягра (644) и Рона Фрэнсиса (581).

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и 11 результативных передач.

