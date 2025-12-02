Скидки
Сидни Кросби побил редкое достижение Марка Мессье. Впереди — лишь Гретцки, Ягр и Фрэнсис

Комментарии

Звёздный канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отличился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» и стал автором очередного редкого достижения.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Раст, Манта) – 09:18     1:1 Фёрстер (Конечны, Зеграс) – 25:36 (pp)     1:2 Кросби (Раст, Карлссон) – 28:08 (pp)     1:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp)     1:4 Новак (Летанг, Малкин) – 53:52 (pp)     1:5 Хейз (Уозерспун) – 55:33    

Кросби принял участие в своих 571-м и 572-м голах, которые выводили его команду вперёд, и обошёл Марка Мессье, выйдя на четвёртое место в истории НХЛ по этому показателю. Больше только у Уэйна Гретцки (742), Яромира Ягра (644) и Рона Фрэнсиса (581).

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и 11 результативных передач.

Овечкин показал часы, подаренные Малкиным и Кросби

Дубль Кросби и два ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
