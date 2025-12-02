Видео второй драки Воронкова за период матча «Нью-Джерси» — «Коламбус»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков дважды принял участие в драках в течение второго периода выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3), который прошёл в ночь с 1 на 2 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

После безоговорочной победы Дмитрия нокаутом на 21-й минуте игры над защитником «Дэвилз» Бренденом Диллоном восемь минут спустя реванш за одноклубника попытался взять нападающий Стефан Ноэсен.

Права на видео принадлежат НХЛ

В ходе второго поединка Воронков дважды укладывал соперника на лёд и один раз сам попался на приём.