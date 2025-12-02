Скидки
Главная Хоккей Новости

Видео второй драки Воронкова за период матча «Нью-Джерси» — «Коламбус»

Видео второй драки Воронкова за период матча «Нью-Джерси» — «Коламбус»
Комментарии

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков дважды принял участие в драках в течение второго периода выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3), который прошёл в ночь с 1 на 2 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хишир (Братт) – 01:26 (pp)     2:0 Палат (Грицюк) – 03:03     2:1 Матейчук (Койл, Проворов) – 09:54 (pp)     2:2 Монахан (Силлинджер, Веренски) – 21:28     2:3 Койл (Веренски, Вуд) – 46:40     2:4 Монахан (Лундестрём) – 47:14     3:4 Майер (Братт, Хишир) – 51:51 (pp)     3:5 Вуд (Койл) – 53:31    

После безоговорочной победы Дмитрия нокаутом на 21-й минуте игры над защитником «Дэвилз» Бренденом Диллоном восемь минут спустя реванш за одноклубника попытался взять нападающий Стефан Ноэсен.

Права на видео принадлежат НХЛ

В ходе второго поединка Воронков дважды укладывал соперника на лёд и один раз сам попался на приём.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
