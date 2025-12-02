Малкин обошёл Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона НХЛ
Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя ассистами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» и улучшил свою бомбардирскую статистику в списке лучших российских бомбардиров сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Раст, Манта) – 09:18 1:1 Фёрстер (Конечны, Зеграс) – 25:36 (pp) 1:2 Кросби (Раст, Карлссон) – 28:08 (pp) 1:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp) 1:4 Новак (Летанг, Малкин) – 53:52 (pp) 1:5 Хейз (Уозерспун) – 55:33
В обновлённой таблице лидером остаётся Никита Кучеров, на счету которого 32 очка (11+21) в 23 матчах. Всего на одно очко от него отстаёт Кирилл Капризов, набравший 31 очко (17+14) в 26 матчах и сохраняющий статус лучшего российского голеадора.
Артемий Панарин идёт третьим — у форварда «Рейнджерс» 26 очков (8+18) в 27 встречах. Столько же очков (6+20) набрал и Малкин. Они делят третью строчку. Далее с 25 очками (12+13) расположился Александр Овечкин.
Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда
