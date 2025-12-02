Скидки
Малкин обошёл Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя ассистами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» и улучшил свою бомбардирскую статистику в списке лучших российских бомбардиров сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Раст, Манта) – 09:18     1:1 Фёрстер (Конечны, Зеграс) – 25:36 (pp)     1:2 Кросби (Раст, Карлссон) – 28:08 (pp)     1:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp)     1:4 Новак (Летанг, Малкин) – 53:52 (pp)     1:5 Хейз (Уозерспун) – 55:33    

В обновлённой таблице лидером остаётся Никита Кучеров, на счету которого 32 очка (11+21) в 23 матчах. Всего на одно очко от него отстаёт Кирилл Капризов, набравший 31 очко (17+14) в 26 матчах и сохраняющий статус лучшего российского голеадора.

Артемий Панарин идёт третьим — у форварда «Рейнджерс» 26 очков (8+18) в 27 встречах. Столько же очков (6+20) набрал и Малкин. Они делят третью строчку. Далее с 25 очками (12+13) расположился Александр Овечкин.

Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда

Кросби идёт по графику 55 голов за сезон, превышающему рекорд Овечкина и Горди Хоу
