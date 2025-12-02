Скидки
Сидни Кросби забил 300-й выездной гол в карьере НХЛ. Рекорд лиги — у Овечкина

Комментарии

38-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил 300-ю шайбу в карьере в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ. В ночь с 1 на 2 декабря форвард оформил дубль в ворота «Филадельфии Флайерз» (5:1), игра прошла на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Раст, Манта) – 09:18     1:1 Фёрстер (Конечны, Зеграс) – 25:36 (pp)     1:2 Кросби (Раст, Карлссон) – 28:08 (pp)     1:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp)     1:4 Новак (Летанг, Малкин) – 53:52 (pp)     1:5 Хейз (Уозерспун) – 55:33    

Капитан «Питтсбурга» стал 14-м игроком в истории НХЛ, которому удалось достичь этой снайперской планки в гостевых матчах, и 10-м среди канадцев, сообщает пресс-служба лиги. Кросби опередил в этом рейтинге Джерома Игинлу, в активе которого 299 выездных голов.

Рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб на выезде принадлежит 40-летнему российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 463. В тройку лучших входят также Уэйн Гретцки (402) и Стив Айзерман (362).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда

Комментарии
