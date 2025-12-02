Дубль Кросби и ассисты Малкина, инсайд о причине проблем в «Реале». Главное к утру

Звёздный канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль из голов, а Евгений Малкин — дубль из ассистов в матче НХЛ с «Филадельфией Флайерз», The Athletic поделился инсайдом о причине проблем внутри «Реала», российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал девять очков и помог клубу обыграть «Шарлотт Хорнетс» в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

