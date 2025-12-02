Дубль Кросби и ассисты Малкина, инсайд о причине проблем в «Реале». Главное к утру
Звёздный канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль из голов, а Евгений Малкин — дубль из ассистов в матче НХЛ с «Филадельфией Флайерз», The Athletic поделился инсайдом о причине проблем внутри «Реала», российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал девять очков и помог клубу обыграть «Шарлотт Хорнетс» в НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль Кросби и два ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию».
- «Суть проблемы не в Алонсо». The Athletic назвал причину напряжения внутри «Реала».
- Девять очков и «+15» Егора Дёмина помогли «Бруклину» переиграть «Шарлотт».
- Трипл-дабл Николы Йокича не спас «Денвер» в матче с «Далласом», у Энтони Дэвиса дабл-дабл.
- В Англии сообщили дату возвращения Михаила Мудрика и его вероятный новый клуб.
- Джейми Варди оформил первый дубль за полтора года в матче Серии А.
- «Сочи» и махачкалинское «Динамо» не забили голов в заключительном матче 17-го тура РПЛ.
- «Коламбус» победил «Нью-Джерси». У Воронкова две драки, у Проворова и Грицюка передачи.
- В команде Уайлдера прокомментировали желание Усика подраться с Деонтеем.
- Мохамед Салах вызван на Кубок Африки, «Ливерпуль» может лишиться игрока до восьми матчей.
