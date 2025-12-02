Скидки
Сидни Кросби догнал Горди Хоу и уступает лишь 5 легендам НХЛ по числу побед с одним клубом

Сидни Кросби догнал Горди Хоу и уступает лишь 5 легендам НХЛ по числу побед с одним клубом
Комментарии

38-летний нападающий Сидни Кросби оформил свою 851-ю победу с «Питтсбург Пингвинз» в карьере НХЛ с учётом плей-офф, сообщает пресс-служба лиги. В ночь с 1 на 2 декабря на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) форвард оформил дубль в ворота «Филадельфии Флайерз», «пингвины» выиграли со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Раст, Манта) – 09:18     1:1 Фёрстер (Конечны, Зеграс) – 25:36 (pp)     1:2 Кросби (Раст, Карлссон) – 28:08 (pp)     1:3 Раст (Малкин, Карлссон) – 35:52 (pp)     1:4 Новак (Летанг, Малкин) – 53:52 (pp)     1:5 Хейз (Уозерспун) – 55:33    

Эта победа позволила Кросби сравняться с Горди Хоу (851 победа с «Детройт Ред Уингз») и выйти на шестое место в истории лиги по числу выигранных матчей в одном клубе с учётом плей-офф.

Выше в этом рейтинге находятся Никлас Лидстрём (1 090 с «Детройтом»), Патрик Марло (924 с «Сан-Хосе Шаркс»), Александр Овечкин (914 с «Вашингтон Кэпиталз»), Стив Айзерман (886 с «Детройтом») и Ларри Робинсон (859 с «Монреаль Канадиенс»).

Видео: Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда

Дубль Кросби и два ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
Сидни Кросби забил 300-й выездной гол в карьере НХЛ. Рекорд лиги — у Овечкина
