Мерзликин в шаге от 100 побед за «Коламбус», уступая только Сергею Бобровскому

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» отразил 30 бросков и одержал свою 99-ю победу за команду.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мерзликин занимает второе место по победам в истории «Коламбуса», уступая лишь российскому вратарю Сергею Бобровскому, на счету которого 213 победных встреч за «Блю Джекетс».

В ночь с 1 на 2 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости оформили волевую победу со счётом 5:3, уступая 0:2 по ходу первого периода.