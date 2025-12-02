Мерзликин в шаге от 100 побед за «Коламбус», уступая только Сергею Бобровскому
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» отразил 30 бросков и одержал свою 99-ю победу за команду.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мерзликин занимает второе место по победам в истории «Коламбуса», уступая лишь российскому вратарю Сергею Бобровскому, на счету которого 213 победных встреч за «Блю Джекетс».
В ночь с 1 на 2 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости оформили волевую победу со счётом 5:3, уступая 0:2 по ходу первого периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хишир (Братт, Мерсер) – 01:26 (pp) 2:0 Палат (Грицюк) – 03:03 2:1 Матейчук (Койл, Проворов) – 09:54 (pp) 2:2 Монахан (Силлинджер, Веренски) – 21:28 2:3 Койл (Веренски, Вуд) – 46:40 2:4 Монахан (Лундестрём) – 47:14 3:4 Майер (Братт, Хишир) – 51:51 (pp) 3:5 Вуд (Койл) – 53:31
