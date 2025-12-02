Передача Орлова помогла «Сан-Хосе» дома победить «Юту», Тоффоли набрал четыре очка

2 декабря на льду ««Эс-Эй-Пи-центр»» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Юта Мамонт». Победу в со счётом 6:3 одержали хозяева льда.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В составе победителей шайбы забросили Тайлер Тоффоли (дубль и две результативные передачи), Павол Регенда, Уилл Смит (дубль) и Адам Годетт. На счету российского защитника «акул» Дмитрия Орлова одна результативная передача. У «Юты» голы забили Лоусон Круз (дубль) и Джон-Джейсон Петерка. Защитник «Юты» Михаил Сеграчёв отметился голевой передачей.
Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 31 бросок.
В следующей игре «Сан-Хосе Шаркс» сыграет дома с «Вашингтон Кэпиталз» 4 декабря. «Юта Мамонт» в этот же день проведёт гостевую встречу с «Анахайм Дакс».
