Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сан-Хосе Шаркс — Юта Мамонт, результат матча 2 декабря, счет 6:3, НХЛ 2025-2026

Передача Орлова помогла «Сан-Хосе» дома победить «Юту», Тоффоли набрал четыре очка
Комментарии

2 декабря на льду ««Эс-Эй-Пи-центр»» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Юта Мамонт». Победу в со счётом 6:3 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 3
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Тоффоли (Селебрини, Смит) – 04:41     2:0 Регенда (Курашев, Орлов) – 07:58 (pp)     2:1 Круз (Карконе) – 09:06     3:1 Тоффоли (Селебрини) – 12:59     3:2 Петерка (Шмидт, Келлер) – 16:00     4:2 Смит (Селебрини, Тоффоли) – 26:16     5:2 Годетт (Эклунд) – 27:25     6:2 Смит (Тоффоли) – 29:09     6:3 Круз (Сергачёв) – 46:30 (sh)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Тоффоли (дубль и две результативные передачи), Павол Регенда, Уилл Смит (дубль) и Адам Годетт. На счету российского защитника «акул» Дмитрия Орлова одна результативная передача. У «Юты» голы забили Лоусон Круз (дубль) и Джон-Джейсон Петерка. Защитник «Юты» Михаил Сеграчёв отметился голевой передачей.

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 31 бросок.

В следующей игре «Сан-Хосе Шаркс» сыграет дома с «Вашингтон Кэпиталз» 4 декабря. «Юта Мамонт» в этот же день проведёт гостевую встречу с «Анахайм Дакс».

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android