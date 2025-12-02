Скидки
Результаты матчей НХЛ на 2 декабря 2025 года

Комментарии

В ночь на 2 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 2 декабря 2025 года:

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 3:5;
«Филадельфия Флайерз» – «Питтсбург Пингвинз» — 1:5;
«Баффало Сэйбрз» – «Виннипег Джетс» — 5:1;
«Сент-Луис Блюз» – «Анахайм Дакс» — 1:4;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Юта Мамонт» — 6:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 42 очками после 25 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 34 очка после 25 встреч.

