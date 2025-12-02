Сегодня, 2 декабря, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 2 декабря 2025 года (время — московское):

13:00. СКА-ВМФ – «Сокол»;

18:00. ЦСК ВВС – ХК «Тамбов»;

18:30. «Нефтяник» – «Буран»;

19:00. «Динамо» СПб – «Металлург» Нк;

19:00. «Челны» – «Ростов».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 49 очков в 30 матчах. Второе место занимает «Югра» с 48 очками после 30 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (43 очка в 30 играх). В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.