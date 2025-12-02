Расписание матчей МХЛ на 2 декабря 2025 года

Сегодня, 2 декабря, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 2 декабря 2025 года (время московское):

14:30. «Красноярские Рыси» – «АКМ Новомосковск»;

15:30. «Омские Ястребы» – МХК «Спартак»;

16:30. «Толпар» – «Красная Армия»;

17:30. «Ладья» – «Сибирские Снайперы»;

18:30. «Ирбис» – МХК «Молот»;

18:30. «Реактор» – «Локо-76».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.