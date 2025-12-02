«Амур» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:15 мск

Сегодня, 2 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске «Амур» встретится с минским «Динамо». Матч на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. В первом матче сильнее было «Динамо» со счётом 6:2. «Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 28 очков после 31 встречи. «Динамо» располагается на второй строчке в таблице Запада, в активе клуба из Минска 45 очков после 31 сыгранного матча.