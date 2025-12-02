Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур — Динамо Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:15 мск

«Амур» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:15 мск
Комментарии

Сегодня, 2 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске «Амур» встретится с минским «Динамо». Матч на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. В первом матче сильнее было «Динамо» со счётом 6:2. «Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 28 очков после 31 встречи. «Динамо» располагается на второй строчке в таблице Запада, в активе клуба из Минска 45 очков после 31 сыгранного матча.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Минское «Динамо» лидирует на Западе КХЛ. Каковы причины и не ждать ли спада?
Минское «Динамо» лидирует на Западе КХЛ. Каковы причины и не ждать ли спада?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android