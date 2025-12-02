Кросби опередил Игинлу и вышел на чистое девятое место в истории НХЛ по победным голам

38-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил свой 102-й победный гол в матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру. В ночь с 1 на 2 декабря форвард оформил дубль в ворота «Филадельфии Флайерз» (5:1), игра прошла на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Это позволило ему выйти на чистое девятое место по количеству победных шайб в регулярных чемпионатах в истории лиги.

Капитан «Питтсбурга» опередил в этом рейтинге Джерома Игинлу, в активе которого 101 победный гол за карьеру.

Рекорд НХЛ по количеству победных шайб принадлежит 40-летнему российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 139. В тройку лучших входят также Яромир Ягр (135) и Горди Хоу (121).

Видео: Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда