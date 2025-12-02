«В составе были те, кто на команду играет». Никитин — об отсутствии Спронга у ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Салавата Юлаева» (2:3 Б) рассказал о причинах отсутствия нападающего Даниэля Спронга в составе армейцев.

— Второй матч пропускает Нестеров, Спронг — первый. Поясните, почему.

— Никите шайба попала в лицо, он сегодня начал тренироваться уже. Сегодня играли те, кто на команду играет, по Спронгу тренерское решение.

— Спронг по статистике лидер вашей команды, и на площадке заметны его ярко выраженные плюсы, но сегодня вы сказали, нужен был командный хоккей, командный игрок. В чём противоречие в его игре?

— Смотрите на турнирную таблицу, и статистика личная со статистикой командной не совпадает. Вот когда командная статистика подкреплена личной статистикой или личная статистика помогает команде побеждать, тогда это статистика эффективная, а вы говорите всё про эффектные вещи. Это две большие разницы, — цитирует Никитина сайт ЦСКА.