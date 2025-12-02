Скидки
Хоккей

«В составе были те, кто на команду играет». Никитин — об отсутствии Спронга у ЦСКА

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Салавата Юлаева» (2:3 Б) рассказал о причинах отсутствия нападающего Даниэля Спронга в составе армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Жаровский, Ремпал) – 04:20 (5x4)     0:2 Жаровский (Родевальд, Стюарт) – 36:42 (5x4)     1:2 Гурьянов (Рой, Шуравин) – 42:50 (5x5)     2:2 Полтапов (Абрамов, Патрихаев) – 46:00 (5x4)     2:3 Ремпал – 65:00    

— Второй матч пропускает Нестеров, Спронг — первый. Поясните, почему.
— Никите шайба попала в лицо, он сегодня начал тренироваться уже. Сегодня играли те, кто на команду играет, по Спронгу тренерское решение.

— Спронг по статистике лидер вашей команды, и на площадке заметны его ярко выраженные плюсы, но сегодня вы сказали, нужен был командный хоккей, командный игрок. В чём противоречие в его игре?
— Смотрите на турнирную таблицу, и статистика личная со статистикой командной не совпадает. Вот когда командная статистика подкреплена личной статистикой или личная статистика помогает команде побеждать, тогда это статистика эффективная, а вы говорите всё про эффектные вещи. Это две большие разницы, — цитирует Никитина сайт ЦСКА.

