«В составе были те, кто на команду играет». Никитин — об отсутствии Спронга у ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Салавата Юлаева» (2:3 Б) рассказал о причинах отсутствия нападающего Даниэля Спронга в составе армейцев.
— Второй матч пропускает Нестеров, Спронг — первый. Поясните, почему.
— Никите шайба попала в лицо, он сегодня начал тренироваться уже. Сегодня играли те, кто на команду играет, по Спронгу тренерское решение.
— Спронг по статистике лидер вашей команды, и на площадке заметны его ярко выраженные плюсы, но сегодня вы сказали, нужен был командный хоккей, командный игрок. В чём противоречие в его игре?
— Смотрите на турнирную таблицу, и статистика личная со статистикой командной не совпадает. Вот когда командная статистика подкреплена личной статистикой или личная статистика помогает команде побеждать, тогда это статистика эффективная, а вы говорите всё про эффектные вещи. Это две большие разницы, — цитирует Никитина сайт ЦСКА.
- 2 декабря 2025
-
10:00
-
09:50
-
09:34
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
07:53
-
07:04
-
07:03
-
07:00
-
06:40
-
06:36
-
06:12
-
05:52
-
05:46
-
04:52
-
04:25
-
04:02
-
01:55
-
00:00
- 1 декабря 2025
-
23:56
-
23:50
-
23:42
-
23:28
-
23:26
-
23:22
-
23:18
-
23:14