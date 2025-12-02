19-летний форвард «Сан-Хосе» Селебрини вторым в сезоне НХЛ набрал 40 очков

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» отдал три результативные передачи.

На счету 19-летнего канадца стало 40 (14+26) очков в 27 встречах текущего сезона с показателем полезности «+6». Селебрини вторым в сезоне достиг отметки 40 очков. Он на четыре очка отстаёт от лидера гонки бомбардиров Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш», на счету которого 44 (20+24) очка.

Напомним, 2 декабря на льду «Эс-Эй-Пи-центра»» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Юта Мамонт». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева льда.