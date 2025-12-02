«Локомотив» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 2 декабря, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и СКА. Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Это будет четвёртая встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее все три матча выиграл «Локомотив». Железнодорожники занимают третье место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с 43 очками после 33 матчей. СКА расположился на девятой строчке Запада, набрав 32 очка после 29 встреч. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.