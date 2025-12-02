Сайт НХЛ представил состав сборной Канады на зимних Олимпиадах за всю историю

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила состав сборной Канады на зимних Олимпиадах за всю историю.

Нападающие: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Сидни Кросби, Эрик Линдрос, Стив Айзерман, Джо Сакик, Джером Игинла, Джо Торнтон, Пол Кария, Джонатан Тэйвз, Райан Гецлаф, Кори Перри, Патрис Бержерон, Райан Смит.

Защитники: Рэй Бурк, Скотт Нидермайер, Данкан Кит, Дрю Даути, Крис Пронгер, Роб Блэйк, Эл Макиннис.

Вратари: Мартин Бродо, Кэри Прайс.

Фото: NHL

Напомним, игроки НХЛ впервые выступили на зимних Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Затем играли в 2002 (Солт-Лейк-Сити), 2006 (Турин), 2010 (Ванкувер) и 2014 (Сочи) годах.