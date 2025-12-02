Аскаров — второй вратарь-новичок «Сан-Хосе» после Набокова, кто одержал 10+ побед в сезоне
Поделиться
Российский вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 31 бросок и одержал победу в домашней встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт».
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Аскаров одержал свою 10-ю победу в сезоне и стал вторым вратарём-новичком «акул», кто одержал 10 и более побед в сезоне. Ранее данное достижение покорилось Евгению Набокову, который в сезоне-2000/2001 одержал в общей сложности 32 победы, будучи новичком. Набоков по итогам того сезона получил «Колдер Трофи» как лучший новичок.
2 декабря на льду «Эс-Эй-Пи-центра»» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Юта Мамонт». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева льда.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 3
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Тоффоли (Селебрини, Смит) – 04:41 2:0 Регенда (Курашев, Орлов) – 07:58 (pp) 2:1 Круз (Карконе) – 09:06 3:1 Тоффоли (Селебрини) – 12:59 3:2 Петерка (Шмидт, Келлер) – 16:00 4:2 Смит (Селебрини, Тоффоли) – 26:16 5:2 Годетт (Эклунд) – 27:25 6:2 Смит (Тоффоли) – 29:09 6:3 Круз (Сергачёв) – 46:30 (sh)
Материалы по теме
Комментарии
- 2 декабря 2025
-
11:55
-
11:44
-
11:30
-
11:08
-
11:05
-
11:03
-
10:53
-
10:40
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:34
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
07:53
-
07:04
-
07:03
-
07:00
-
06:40
-
06:36
-
06:12
-
05:52
-
05:46
-
04:52
-
04:25