Аскаров — второй вратарь-новичок «Сан-Хосе» после Набокова, кто одержал 10+ побед в сезоне

Российский вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 31 бросок и одержал победу в домашней встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Аскаров одержал свою 10-ю победу в сезоне и стал вторым вратарём-новичком «акул», кто одержал 10 и более побед в сезоне. Ранее данное достижение покорилось Евгению Набокову, который в сезоне-2000/2001 одержал в общей сложности 32 победы, будучи новичком. Набоков по итогам того сезона получил «Колдер Трофи» как лучший новичок.

2 декабря на льду «Эс-Эй-Пи-центра»» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Юта Мамонт». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева льда.