Аскаров — второй вратарь-новичок «Сан-Хосе» после Набокова, кто одержал 10+ побед в сезоне

Российский вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 31 бросок и одержал победу в домашней встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Аскаров одержал свою 10-ю победу в сезоне и стал вторым вратарём-новичком «акул», кто одержал 10 и более побед в сезоне. Ранее данное достижение покорилось Евгению Набокову, который в сезоне-2000/2001 одержал в общей сложности 32 победы, будучи новичком. Набоков по итогам того сезона получил «Колдер Трофи» как лучший новичок.

2 декабря на льду «Эс-Эй-Пи-центра»» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Юта Мамонт». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 3
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Тоффоли (Селебрини, Смит) – 04:41     2:0 Регенда (Курашев, Орлов) – 07:58 (pp)     2:1 Круз (Карконе) – 09:06     3:1 Тоффоли (Селебрини) – 12:59     3:2 Петерка (Шмидт, Келлер) – 16:00     4:2 Смит (Селебрини, Тоффоли) – 26:16     5:2 Годетт (Эклунд) – 27:25     6:2 Смит (Тоффоли) – 29:09     6:3 Круз (Сергачёв) – 46:30 (sh)    
Видео
Передача Орлова помогла «Сан-Хосе» дома победить «Юту», Тоффоли набрал четыре очка
