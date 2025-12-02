Сикура — о своём лучшем отрезке за карьеру в КХЛ: у «Динамо» потрясающая команда

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура прокомментировал последние результаты бело-голубых в сезоне КХЛ.

— У вас уже третья победа подряд в этой домашней серии и вторая кряду «на ноль». С «Торпедо» сыграли особенно уверенно. Подведите итоги этих встреч.

— Да, провели два хороших матча подряд. Приятно было сразу же, в первом периоде, получить преимущество в счёте в два гола. Кто-то может сказать, что это скучно, но это и хорошо, значит, делали всё правильно – контролировали игру. Когда есть такое преимущество, не нужно рисковать, играть просто короткими сменами, в умный хоккей.

— Сейчас у вас лучший отрезок в КХЛ за карьеру. Получается, полностью адаптировались? В чём секрет?

— В прошлом году был обмен. Возможно, понадобилось время, чтобы привыкнуть, но здесь и сейчас чувствую себя очень комфортно. У нас потрясающая команда, похожа на прошлогоднюю, но добавилось несколько игроков. Мне нравится, в каком направлении мы сейчас развиваемся, прогрессируем. Однако до перерыва осталось ещё три важных матча, – сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.