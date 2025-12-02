Скидки
Канадский форвард «Динамо» высказался о приходе в клуб Анселя Галимова

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура прокомментировал приход в клуб нападающего Анселя Галимова.

— Недавно состав «Динамо» пополнил Ансель Галимов. Успели уже пообщаться с новичком?
— Видел его в последние пару дней на тренировках. Он постарше, давно играет в КХЛ, знает лигу вдоль и поперёк, выступал и за «Динамо». Галимов ветеран, уверены в нём, ждём с нетерпением, что он привнесёт в команду», – сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Галимов играл за «Динамо» на протяжении двух сезонов (2015/2016 и 2016/2017), за это время он провёл 111 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами.

