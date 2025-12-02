Скидки
Нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов помещён в список отказов

Форвард «Сибири» Кирилл Рассказов помещён в список отказов, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Отмечается, что в течение 48 часов любой клуб Континентальной хоккейной лиги может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

В текущем сезоне 33-летний Рассказов сыграл 23 встречи, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-9». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на счету Рассказова 529 игр и 182 (83+99) очка.

«Сибирь» с 23 очками после 32 матчей занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

