КХЛ определила лучших игроков ноября

КХЛ определила лучших игроков ноября
Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги представила лауреатов ноября в четырёх номинациях.

Фото: КХЛ

Лучшим вратарём признан Зак Фукале («Динамо» Мн), одержавший пять побед в семи матчах месяца с коэффициентом надёжности 1,44.

Лучшим защитником признан Тревор Мёрфи (СКА), набравший 11 (3+8) очков в девяти играх месяца с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Владимир Ткачёв («Металлург»), набравший 18 (5+13) очков в 11 матчах месяца с показателем полезности «+9».

Лучшим новичком признан Александр Жаровский («Салават Юлаев»), набравший 4 (2+2) очка в девяти встречах месяца.

