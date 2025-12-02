Сикура — о стычке с бывшим одноклубником: сначала не понял, что это он. Потом было поздно

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура рассказал о стычке с бывшим одноклубником Антоном Сизовым во встрече с «Торпедо» (4:0).

— Во втором периоде у вас была какая-то стычка с вашим бывшим одноклубником Антоном Сизовым, после чего получили по две минуты штрафа. Что не поделили?

— Я почувствовал толчок в спину, сначала не понял, что это был он, потом обменялись парой реплик, было уже поздно [останавливаться]. Но во время рукопожатия поговорили, Антон отличный парень, очень нравилось с ним играть, – сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».