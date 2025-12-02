Скидки
Сикура — о стычке с бывшим одноклубником: сначала не понял, что это он. Потом было поздно

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура рассказал о стычке с бывшим одноклубником Антоном Сизовым во встрече с «Торпедо» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Гусев (Сикура, Уил) – 12:20 (5x3)     2:0 Шараканов (Слепышев, Ильенко) – 12:38 (5x4)     3:0 Римашевский (Пыленков) – 24:44 (5x5)     4:0 Кисаков (Артемьев) – 26:18 (5x5)    

— Во втором периоде у вас была какая-то стычка с вашим бывшим одноклубником Антоном Сизовым, после чего получили по две минуты штрафа. Что не поделили?
— Я почувствовал толчок в спину, сначала не понял, что это был он, потом обменялись парой реплик, было уже поздно [останавливаться]. Но во время рукопожатия поговорили, Антон отличный парень, очень нравилось с ним играть, – сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

