Канадский форвард «Динамо» рассказал, как будет праздновать Рождество в столице России

Канадский форвард «Динамо» рассказал, как будет праздновать Рождество в столице России
Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура ответил на вопрос, как будет праздновать Рождество в столице России.

— Как планируете праздновать Рождество и Новый год? Скоро пауза.
— Мы же празднуем Рождество 25-го числа. Надеюсь, успеем подарить друг другу подарки. В Москве в этот период особенно красиво: праздничные огни, ёлки. Поэтому рад находиться здесь в это время, – сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 31 матч, в которых набрало 40 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

