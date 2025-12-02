Форвард «Анахайма» Сеннеке — второй игрок «уток» по скорости достижения 20 очков в сезоне
Поделиться
Нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз». 19-летний канадец стал первым новичком в этом сезоне, набравшим 20 очков. У него семь заброшенных шайб и 13 передач в 26 играх.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Сеннеке стал вторым игроком в истории «уток» по скорости достижения 20 очков в сезоне. Ранее Пол Кария набрал 20 очков за 24 встречи.
В ночь с 1 на 2 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Мактавиш (Сеннеке) – 06:33 1:1 Кайру (Томас, Нейборс) – 06:53 1:2 Минтюков (Мур) – 10:24 1:3 Карлссон (Гудас, Минтюков) – 45:58 1:4 Крайдер (Карлссон) – 57:23
Материалы по теме
Комментарии
- 2 декабря 2025
-
11:55
-
11:44
-
11:30
-
11:08
-
11:05
-
11:03
-
10:53
-
10:40
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:34
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
07:53
-
07:04
-
07:03
-
07:00
-
06:40
-
06:36
-
06:12
-
05:52
-
05:46
-
04:52
-
04:25