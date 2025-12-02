Форвард «Анахайма» Сеннеке — второй игрок «уток» по скорости достижения 20 очков в сезоне

Нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз». 19-летний канадец стал первым новичком в этом сезоне, набравшим 20 очков. У него семь заброшенных шайб и 13 передач в 26 играх.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Сеннеке стал вторым игроком в истории «уток» по скорости достижения 20 очков в сезоне. Ранее Пол Кария набрал 20 очков за 24 встречи.

В ночь с 1 на 2 декабря мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.