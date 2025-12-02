«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 6:30 мск

Утром 3 декабря состоится очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) начнётся в 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Это будет второй и заключительный матч между командами в текущем сезоне. В первой игре победу одержали «столичные» со счётом 2:1. На данный момент «Вашингтон» с 32 очками после 26 встреч располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 31 очком после 25 матчей занимает пятое место в таблице Запада.