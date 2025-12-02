Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Владимир Бутузов покинул «Сибирь»

Нападающий Владимир Бутузов покинул «Сибирь»
Комментарии

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с нападающим Владимиром Бутузовым по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Напомним, ранее форвард был отправлен в список отказов, а позже — в клуб ВХЛ «Динамо-Алтай».

На счету 31-летнего Бутузова 25 матчей в текущем сезоне КХЛ, где форвард отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Всего Владимир провёл в КХЛ 649 игр, в которых забил 113 голов и сделал 132 паса. За «Сибирь» нападающий сыграл 379 матчей, где набрал 241 (68+173) очко.

«Сибирь» с 23 очками после 32 матчей занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Официально
Нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов помещён в список отказов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android