Величкин: неудачная треть сезона СКА и ЦСКА — результат перестройки и подготовка к победам

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин оценил неудачный отрезок СКА и ЦСКА в текущем сезоне КХЛ. Московский клуб занимает восьмое место в таблице Запада, команда с берегов Невы — девятое.

«Неудачная треть обеих команд – это результат перестройки. Это подготовка к новым победам. У нас есть опыт 100-летий Национальной хоккейной лиги. «Питтсбург» выигрывает Кубок Стэнли, потом проходит время, они воспитывают ребят молодых, ищут где-то, и потом снова начинается эта волнообразность. Вот такая волнообразность должна быть и у нас. Я думаю, что и СКА, и ЦСКА будут в плей-офф с 90% вероятности», — цитирует Величкина «Советский спорт».