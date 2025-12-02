Скидки
Карандин: игроков уровня Шипачёва в КХЛ — единицы, основная масса — примитивные солдатики

Карандин: игроков уровня Шипачёва в КХЛ — единицы, основная масса — примитивные солдатики
Легендарный арбитр, участник Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин прокомментировал ситуацию с травмой нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва в игре с «Адмиралом» (4:1). 38-летний форвард покинул лёд после столкновения у борта с нападающим дальневосточной команды Павлом Шэном в первом периоде и больше на площадку не выходил.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Лимож, Энас) – 22:13 (5x5)     0:2 Бориков (Липский, Стась) – 42:07 (5x4)     0:3 Бориков (Мороз, Улле) – 43:36 (5x4)     1:3 Старков – 52:41 (5x5)     1:4 Улле (Стась) – 57:55 (en)    

«От системы судейства в стране очень многое зависит, какой арбитраж – такой и хоккей. Вы посмотрите, во что превращается наш хоккей. Игроков уровня Шипачёва – единицы, основная масса – примитивные солдатики типа Шэна. И именно их действия не то что наказываются, а скорее поощряются. Всеми этими непонятными культами якобы силовых приёмов и столкновений, которые поощряют не только арбитры, но и телевизионщики, своими постоянными повторами.

Даже откровенная грязь у борта в КХЛ всё чаще пропускается, тут эпизод Шэн – Шипачёв – лучший пример. А если учесть возросшие скорости и переход на маленькие площадки, то получаем нечто среднее между хоккеем и тараканьими бегами.

Не сомневаюсь, что скоро мы вернёмся на мировую арену. И сразу увидим реальный уровень нашего хоккея, который в последние годы, к сожалению, снижается. В том числе из-за судей», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

Форвард минского «Динамо» Шипачёв получил повреждение в матче с «Адмиралом»
