Нападающий Евгений Кузнецов отправился с «Металлургом» на выездные матчи

Форвард Евгений Кузнецов отправился с «Металлургом» на выездные матчи, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Команда проведёт две выездные игры до перерыва: с «Автомобилистом» (3 декабря) и «Нефтехимиком» (5 декабря).

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт 13 матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился семью результативными передачами.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 32 матча, в которых набрал 50 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру Евгения Кузнецова.