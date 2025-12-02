Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Евгений Кузнецов отправился с «Металлургом» на выездные матчи

Нападающий Евгений Кузнецов отправился с «Металлургом» на выездные матчи
Комментарии

Форвард Евгений Кузнецов отправился с «Металлургом» на выездные матчи, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Команда проведёт две выездные игры до перерыва: с «Автомобилистом» (3 декабря) и «Нефтехимиком» (5 декабря).

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт 13 матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился семью результативными передачами.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 32 матча, в которых набрал 50 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру Евгения Кузнецова.

Материалы по теме
Разин — о Кузнецове: от Жени ждёшь феерии, но пока он не заметен
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android