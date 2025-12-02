Никита Щитов: есть в КХЛ такой застой, хочется чего-то нового, игра у всех одинаковая

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов рассказал о проблемах в Континентальной хоккейной лиге.

«Как раз общался с коллегами на эту тему, есть в КХЛ такой застой. Хочется чего-то нового, потому что если смотреть на весь наш хоккей, на КХЛ, то игра у всех одинаковая. Хоккей очень сильно упростился и сдвинулся в сторону быстроты, скорости, но технические моменты страдают. Можно увидеть одинаковые схемы практически во всех играх, одинаковые раскаты, одинаковые входы в зону. Практически одинаковые розыгрыши большинства. Лучше исполняет та команда, в которой больше мастеровитых игроков и опытных», — приводит слова Щитова LiveResult.