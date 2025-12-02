«Слишком много эмоций потратили в прошлом году». Фетисов — об игре «Вашингтона» и Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о текущей игре «Вашингтон Кэпиталз» и оценил шансы капитана столичного клуба Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ с учётом Кубка Стэнли.

«Вашингтону» сначала надо попасть в плей-офф. Судя по всему, команда постепенно набирает обороты и Саша вместе с ней. Слишком много эмоций все потратили в прошлом году — и Саша, и его друзья по клубу. Как я понимаю, в этом году поставлена задача выиграть Кубок Стэнли. И опять заворачивается интрига с тем, будет ли Овечкин постоянно забивать.

И опять фокус будет на том, забьёт ли Саша столько, сколько нужно для того, чтобы догнать Уэйна Гретцки, или нет. И это будет самый незыблемый результат, который в совокупности с прошлым сезоном определяет твою игру в регулярке и в самом главном соревновании, в Кубке Стэнли. Будем надеяться, что у команды хватит настроя и сил выиграть этот трофей. И я думаю, что в этом марафоне Саша и забросит необходимые 30 шайб. Будем надеяться на это. А 14 шайб до суммарной цифры «1000 шайб» он точно забросит», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

На счету Овечкина 909 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 986 голов в лиге с учётом матчей Кубка Стэнли.