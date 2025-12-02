Скидки
Калинюк рассказал, как летел на обмен в Уфу на частном самолёте «Татнефти»

Калинюк рассказал, как летел на обмен в Уфу на частном самолёте «Татнефти»
Защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк рассказал, как летел на обмен из «Ак Барса» в «Салават Юлаев» на частном самолёте «Татнефти».

– Касательно вашего обмена в «Салават Юлаев» была забавная история – «Ак Барс» прислал за Александром Хмелевски самолёт, который по пути в Уфу довёз вас до нового клуба. Впервые в жизни летели в самолёте практически в одиночку?
– Я был не совсем один. Как минимум был пилот, члены экипажа. Представитель клуба. Но в каком-то смысле почувствовал себя по-настоящему богатым человеком. Можно сказать, стал на пару часов арабским шейхом.

– Удалось пообщаться с Хмелевски? Пожелали друг другу удачи?
– Как шпионы в фильмах при обмене? Нет, мы не увиделись, — сказал Калинюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Уайаттом Калинюком читайте на «Чемпионате»:
«Почувствовал себя арабским шейхом». Канадец уже два раза за сезон сменил клуб в КХЛ
Эксклюзив
«Почувствовал себя арабским шейхом». Канадец уже два раза за сезон сменил клуб в КХЛ
