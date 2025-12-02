Скидки
Калинюк — об обмене из «Ак Барса»: грустно, что не смог полноценно себя показать

Защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк прокомментировал своё выступление за «Ак Барс».

– Матч с «Ак Барсом» имел для вас особенное значение?
– Не скрою, хотелось себя показать. Я провёл в Казани совсем немного времени, но был рад вернуться. Отличная организация, хороший город, арена. Рад был увидеть бывших партнёров по команде. Немного грустно, что не смог полноценно себя показать в «Ак Барсе», однако жизнь продолжается.

– Вы начали свою карьеру в КХЛ в «Ак Барсе», после чего поиграли в «Салавате Юлаеве», теперь уже второй обмен за несколько месяцев. Это была тяжёлая ситуация для вас?
– Непростая. Никогда не ожидаешь такого обмена, к нему нельзя быть готовым. Но это часть хоккея, часть бизнеса. Есть вещи, которые ты не можешь контролировать, и тут ничего личного – клубы думают стратегически, как сделать свою команду сильнее, разгрузить платёжку, какие игроки им нужны, какие в данный момент не нужны.

Это не так работает, что кто-то лучше, кто-то хуже – вопрос, кто больше необходим здесь и сейчас. Так или иначе, я рад сейчас играть за «Шанхайских Драконов». Это сильный клуб и интересный проект, — сказал Калинюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

