Калинюк — о двух обменах: получаешь СМС, что будешь играть за Уфу, а теперь за Шанхай

Защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк рассказал о двух обменах в течение нынешнего сезона КХЛ.

– Вы были в контакте со своим агентом, с руководством команд во время этих обменов? Либо вам сообщали о них по факту?

– Второе. В какой-то момент ты получаешь СМС или звонок от менеджера, что будешь играть за Уфу, а теперь – за «Шанхайских Драконов». Переговоров как таковых не было.

– Вы были расстроены тем, что от вас, по сути, отказались два клуба, либо рассматривали каждый из переходов как новый шанс проявить себя?

– Скорее второе. Как я уже говорил, такие обмены не означают, что ты плохой хоккеист. Просто в этот момент у команды могут быть другие приоритеты, где-то получается заиграть, где-то — нет. Тут миллион факторов играет роль.

Я рад оказаться в «Шанхайских Драконах», тут отличные условия для игроков, сильные партнёры по команде, серьёзные задачи. Чувствую амбиции. У ребят большой опыт, есть чему поучиться. Вся эта ситуация – большой опыт для меня, — сказал Калинюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.