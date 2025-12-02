Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Калинюк — о двух обменах: получаешь СМС, что будешь играть за Уфу, а теперь за Шанхай

Калинюк — о двух обменах: получаешь СМС, что будешь играть за Уфу, а теперь за Шанхай
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк рассказал о двух обменах в течение нынешнего сезона КХЛ.

– Вы были в контакте со своим агентом, с руководством команд во время этих обменов? Либо вам сообщали о них по факту?
– Второе. В какой-то момент ты получаешь СМС или звонок от менеджера, что будешь играть за Уфу, а теперь – за «Шанхайских Драконов». Переговоров как таковых не было.

– Вы были расстроены тем, что от вас, по сути, отказались два клуба, либо рассматривали каждый из переходов как новый шанс проявить себя?
– Скорее второе. Как я уже говорил, такие обмены не означают, что ты плохой хоккеист. Просто в этот момент у команды могут быть другие приоритеты, где-то получается заиграть, где-то — нет. Тут миллион факторов играет роль.

Я рад оказаться в «Шанхайских Драконах», тут отличные условия для игроков, сильные партнёры по команде, серьёзные задачи. Чувствую амбиции. У ребят большой опыт, есть чему поучиться. Вся эта ситуация – большой опыт для меня, — сказал Калинюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Уайаттом Калинюком читайте на «Чемпионате»:
«Почувствовал себя арабским шейхом». Канадец уже два раза за сезон сменил клуб в КХЛ
Эксклюзив
«Почувствовал себя арабским шейхом». Канадец уже два раза за сезон сменил клуб в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android