Защитник «Шанхайских Драконов» Калинюк высказался о базировании команды в России

Защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк рассказал о базировании китайской команды в России.

– Вы оказались в необычной команде – китайский клуб, который играет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». При этом сам СКА переезжает на стадион поменьше. Что вы об этом думаете?

– Это немного забавно, конечно, если так подумать. Но раз СКА сам уехал с этой арены, как я понял, то какие проблемы? Они выбрали этот путь. Здорово, что у нас есть такая арена, она очень большая и комфортная, одна из лучших из тех, на которых я когда-либо играл. Сама по себе арена – уже аргумент играть за «Шанхайских Драконов».

В остальном в бытовом плане тоже никаких проблем, условия замечательные, меня встретили здорово. Санкт-Петербург – невероятно классный город, очень красивый. У меня пока особо не было времени прогуляться, что-то посмотреть, я, по сути, только перешёл в команду – и мы сразу поехали на выезд. Но планирую посвятить какое-то время и прогулкам по Петербургу, наслышан, насколько это красивый город, в котором много чего интересного, — сказал Калинюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.