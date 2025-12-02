Скидки
Главная Хоккей Новости

Калинюк — о Галлане: это большой специалист с крутым опытом, счастье быть в его команде

Защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк рассказал о работе под руководством главного тренера Жерара Галлана.

– Игра под руководством Жерара Галлана даёт особые эмоции?
– Конечно, это большой специалист с крутым опытом в НХЛ, опытом побед. Он многое видел в своей карьере, большое счастье для моей карьеры быть в его команде. Мы пока не так много общались один на один, я не до конца влился в процессы жизни команды, всё-таки провёл всего несколько игр за новый клуб.

Но я вижу, как много он вкладывает в свою работу, стараюсь отдаваться и сам, брать всё от этой возможности. С североамериканским тренером в любом случае мне понятнее работать, привычнее.

– Сейчас «Шанхайские Драконы» попали в кризисный отрезок, и ситуация в плане борьбы за плей-офф непростая. Как это ощущается внутри коллектива?
– Никто не любит проигрывать. Конечно, это неприятно, но надо понимать, что сезон длинный, и говорить сейчас о попадании или непопадании в плей-офф глупо – ещё половина чемпионата впереди.

Мы проиграли матч, выиграли другой, не зацикливаемся на конкретном результате и текущем месте в таблице, идём от игры к игре. Если проигрывать шесть-семь матчей подряд – вот тогда уже это повод для переживаний, — сказал Калинюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

