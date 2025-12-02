Минское «Динамо» одержало пятую победу подряд, одолев по буллитам «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В первом периоде команды голов не забили. На четвёртой минуте второго периода Егор Воронков открыл счёт во встрече. В начале третьей двадцатиминутки Николай Салыго восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Даниил Липский вывел «Динамо» вперёд. Спустя две минуты Игнат Коротких сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости.
Таким образом, минское «Динамо» одержало пятую победу подряд.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 4 декабря дома встретится с «Локомотивом». Минское «Динамо» в следующей встрече также сыграет с «Локомотивом», но 16 декабря.
- 2 декабря 2025
