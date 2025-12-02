Скидки
Амур – Динамо Мн, результат матча 2 декабря 2025 года, счёт 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» одержало пятую победу подряд, одолев по буллитам «Амур»
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Воронков – 23:12 (5x5)     1:1 Салыго (Хэмилтон, Усов) – 43:51 (5x5)     1:2 Липский (Диц, Мороз) – 53:03 (5x5)     2:2 Коротких (Слепец, Дыбленко) – 55:07 (5x4)     2:3 Энас – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В первом периоде команды голов не забили. На четвёртой минуте второго периода Егор Воронков открыл счёт во встрече. В начале третьей двадцатиминутки Николай Салыго восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Даниил Липский вывел «Динамо» вперёд. Спустя две минуты Игнат Коротких сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости.

Таким образом, минское «Динамо» одержало пятую победу подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 4 декабря дома встретится с «Локомотивом». Минское «Динамо» в следующей встрече также сыграет с «Локомотивом», но 16 декабря.

