Дубль Сероуха помог «Сочи» победить в гостях «Адмирал»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На девятой минуте первого периода Даниил Сероух открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Никита Тертышный восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте второго периода Аркадий Шестаков вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте периода Даниил Сероух сделал счёт 2:2. На пятой минуте третьего периода Василий Мачулин вновь вывел «Сочи» вперёд. На 15-й минуте периода Матвей Гуськов сделал счёт 4:2.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» 4 декабря дома встретится со СКА. «Сочи» в этот же день сыграет с «Авангардом» в Омске.