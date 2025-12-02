Скидки
Адмирал – Сочи, результат матча 2 декабря 2025 года, счёт 2:4, КХЛ 2025/2026

Дубль Сероуха помог «Сочи» победить в гостях «Адмирал»
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух (Биттен, Боден) – 08:47 (5x5)     1:1 Тертышный (Шэн, Старков) – 18:46 (5x4)     2:1 Шестаков (Петухов, Тимашов) – 26:28 (5x5)     2:2 Сероух (Хафизов, Николаев) – 37:51 (5x5)     2:3 Мачулин (Эллис, Гуськов) – 44:07 (5x5)     2:4 Гуськов (Николаев, Эллис) – 54:14 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На девятой минуте первого периода Даниил Сероух открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Никита Тертышный восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте второго периода Аркадий Шестаков вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте периода Даниил Сероух сделал счёт 2:2. На пятой минуте третьего периода Василий Мачулин вновь вывел «Сочи» вперёд. На 15-й минуте периода Матвей Гуськов сделал счёт 4:2.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» 4 декабря дома встретится со СКА. «Сочи» в этот же день сыграет с «Авангардом» в Омске.

