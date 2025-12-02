Скидки
«Я не ожидал, что он сразу так раскроется». Малахов — о Шабанове в «Айлендерс»

«Я не ожидал, что он сразу так раскроется». Малахов — о Шабанове в «Айлендерс»
Тренер по развитию «Нью-Йорк Айлендерс» Владимир Малахов прокомментировал игру российского форварда «островитян» Максима Шабанова.

«Честно говоря, я не ожидал, что он так сразу раскроется. В прошлом году я сказал руководству: дайте ему шанс. Нельзя дать парню сыграть два-три матча и сказать: «Он не подходит». Адаптация — серьёзный процесс, особенно когда переезжаешь с женой. Внезапно приходится совмещать всё — хоккей, семью, повседневную жизнь. Новая страна, новый менталитет, всё по-другому. У жены тоже могут возникнуть свои сложности, а вам нужно играть и в то же время поддерживать семью. Поначалу всегда сложно.

У Макса всё хорошо. Надо отдать ему должное — он старается, вливается в коллектив. Ему нужно время. Руководство его очень любит, поэтому я не вижу никаких проблем. Главное — терпение», — цитирует Малахова RG.

В текущем сезоне Шабанов сыграл 14 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

