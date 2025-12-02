Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мне это совсем не понравилось». Тренер «Дэвилз» о травме Диллона после драки с Воронковым

«Мне это совсем не понравилось». Тренер «Дэвилз» о травме Диллона после драки с Воронковым
Комментарии

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф остался недоволен травмой Брендена Диллона после драки защитника «дьяволов» с российским форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрием Воронковым.

«В этой лиге нет более честного игрока, чем Диллон. Он играет так же жёстко и честно, как и любой другой хоккеист в лиге. Он никогда бы не поступил так с другим игроком. Это я знаю наверняка.

Мне это совсем не понравилось. Не думаю, что Диллон понимал, что он ввязался в драку, потому что его схватили сзади, и прежде чем он успел опомниться, с него слетел шлем, майка оказалась на голове, и мы видели, что произошло дальше», — цитирует Кифа The Score.

Материалы по теме
Видео
Воронков мощным ударом нокаутировал канадского защитника во время драки в матче НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android