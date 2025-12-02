«Мне это совсем не понравилось». Тренер «Дэвилз» о травме Диллона после драки с Воронковым

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф остался недоволен травмой Брендена Диллона после драки защитника «дьяволов» с российским форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрием Воронковым.

«В этой лиге нет более честного игрока, чем Диллон. Он играет так же жёстко и честно, как и любой другой хоккеист в лиге. Он никогда бы не поступил так с другим игроком. Это я знаю наверняка.

Мне это совсем не понравилось. Не думаю, что Диллон понимал, что он ввязался в драку, потому что его схватили сзади, и прежде чем он успел опомниться, с него слетел шлем, майка оказалась на голове, и мы видели, что произошло дальше», — цитирует Кифа The Score.